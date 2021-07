Marco MARCO PEZ

Après avoir terminé lécole de comptabilité et commerce en 2006 J'ai commencé mon parcours professionnel en tant que agent commerciale chez Archedil srl, une entreprise d'ameublement dintérieur en Italie.

Après 6 ans et une envie de plus en plus croissante de rentrer dans le monde de la mode, en 2012 j'ai saisi l'occasion de travailler dans un magasin de vêtements, à Crans Montana, chez Lorenz Bach d'abord et chez Brunello Cucinelli en suite e cela jusqu'à Avril 2014, moment ou j'ai décide de déménager sur Montreux et commencer mon parcours à la boutique Sir, magasin de mode masculine multi-marque spécialisée dans le sur mesure, au début en tant que vendeur et en suite à partir de 2018 comme adjoint du gérant. En même temps j'ai commencé le brevet fédéral comme spécialiste du commerce de détail, actuellement j'ai terminé lécole et je suis en train de passer l'examen final.

Après une courte expérience chez Manor comme POS manager de 3 rayons, je suis actuellement à la recherche d'emploi.