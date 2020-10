Marco MDIGENNARO (DI GENNARO)

Physicien (univ. Bari, Italie - LPGD),

docteur de recherche (PhD) en théorie et simulation des phénomènes de transport dans les matériaux (univ. Liege, Belgique),

postdoc en quantum machine learning (univ. Basel, Suisse)

invited fellow de l'IPAM (univ. Los Angeles, USA)



à présent: consultant chez Klanik SA.

mission: chercheur en materials design, materials informatics et quantum information chez Toyota Motor Europe.



Je modèle les propriétés électroniques, thermiques et magnétiques des matériaux sur plusieurs échelles (mécanique quantique, atomistique, nanoscale, mesoscale) à l'aide des simulations numériques pour le design de matériaux innovants pour applications énergétiques (stockage dhydrogène, batteries, lubrifiants) et informatique (électronique, spintronique, quantum computing).