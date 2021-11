Marcos JANKOWSKI (MARCOS JANKOWSKI)

Https://www.linkedin.com/in/marcos-jankowski



Résolveur de problèmes, cadre créatif et adaptable.

Professionnel de niveau C avec des performances significatives dans les domaines opérationnel, commercial et exécutif dans les sociétés multinationales.

Expérience consolidée dans la gestion de projets d'implantation et de démarrage d'installations industrielles.

Management Stratégique au niveau du Directoire dans les domaines Industriel, Commercial et Opérationnel.

Leadership de projets de transfert de technologie, d'innovation et de savoir-faire, intégrant des actions avec les Divisions R&D situées dans

L'Europe avec des usines LATAM.

Conception et structuration de solutions Supply Chain et S&OP dans des projets du segment automobile.

Formation et développement d'équipes de haute performance.

Expérience dans des environnements à haute gouvernance, conformité et éthique.

Agir sur le conseil d'administration de la coentreprise.

Formation technologique en Ingénierie avec un MBA en Gestion Stratégique d'Entreprise de FGV.

Anglais et espagnol courants.