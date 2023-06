Assistante de gestion fournisseurs .

suivi et règlement chèques fournisseurs.

traitement des dossiers sinistre des parents ascendant des agents de la cie.

paiement des primes décès.

suivi et assistance aux agents ayant des numéros flottes moov et orange

-vente puces flottes moov et orange

-récupération numéros des puce perdues