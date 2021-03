Margarita GERASIMOVA

Après un master en traductologie obtenu avec une mention dexcellence, jai pu exercer et perfectionner mes compétences en interprétariat et en traductologie dans différentes langues (français, anglais, russe et espagnol) à différents postes (assistant import-export, traducteur-interprète) et dans différents secteurs (commerce international, agroalimentaire, technologique, administratif) durant plus de sept années.



Outre lemploi intensif des langues, mes différents emplois mont permis dacquérir des savoir-faire très divers comme la rédaction, lédition, la vérification et la correction de documents techniques et administratifs, le monitoring et lanalyse de marchés spécifiques et de la concurrence ou bien encore les négociations administratives et commerciales que ce soit à lécrit ou à loral !



Bien que mon travail soit parfois soumis à forte pression, jai pu, durant toutes ces années, faire montre de ma rigueur, de ma polyvalence ainsi que de mon autonomie et de ma capacité à travailler en équipe.



Actuellement en recherche demploi, je suis prête à perfectionner encore plus mes acquis, obtenir de nouveaux savoirs et faire face à de nouveaux défis !