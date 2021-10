Margaux BILLON

Volontaire, motivée et organisée, j'ai su acquérir au fur et à mesure de mes expériences professionnelles une adaptabilité à toutes les situations. Aujourd'hui ma motivation principale est l'apprentissage du métier de chef de projet au sein d'une société reconnue dans le milieu des solutions informatiques applicables aux laboratoires.



Je cherche à développer mon réseau professionnel et peut être trouver une opportunité professionnelle enrichissante.



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Gestion du stress

Travail en équipe

Organisation d'évènements

Autodidacte

Communication

Organisation du travail

PHP

HTML 5

CSS 3

Adobe Photoshop

C++

Java