Margaux EHRET

« Il n’y a pas d’art pour découvrir sur le visage les dispositions de l’âme. »

(de William Shakespeare: Extrait du Macbeth)



Après des études universitaires partagées entre l’histoire et le théâtre, Margaux achève sa formation au sein du master Politique et Gestion de la Culture à Sciences Po Strasbourg. Elle occupe ensuite plusieurs postes en tant que chargée de production et de communication dans plusieurs structures culturelles telles que l’Opéra National de Paris et La Méridienne, théâtre de Lunéville.

En 2016, Margaux décide d’être plus proche de la création artistique et de travailler de manière indépendante. Elle accompagne aujourd’hui en développement des artistes émergents ainsi que des projets artistiques hybrides et des cie de théâtre confirmées.



Mes compétences :

Administration gestion de projets culturels

Relations publiques

Médiation culturelle

Opéra

Théâtre

Booking

Evènementiel et logistique

OpenOffice

Musique