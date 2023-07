Je suis quelqu'un de motivée, dynamique et curieuse ce qui me permet d'apprendre assez rapidement. De plus ma nature sociable me facilite le travail en groupe ce qui est un atout dans la communication, milieu qui m'intéresse. Dès le mois de mai un stage dans ce domaine me permettrait d'appliquer les connaissances acquises durant ma première année.



Mes compétences :

Commerce

Monitrice (équitation)

Distribution

Domaine associatif