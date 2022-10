Margaux LE GAL

Intéressée par la qualité et la logistique depuis plusieurs années, j'ai réalisé mon cursus dans ce domaine. Après un DUT en Qualité et Logistique industrielle, un Master 2 Logistique et plusieurs expériences professionnelles je suis en recherche d'emploi sur la région bretonne.



Mes compétences :

Connaissances informatiques WMS : Reflex, Gold

Word, Excel, Access, Power Point

Connaissances informatiques ERP : Prélude, Windev

Présidente de l'association ALUR du M2 Logistique

Management de la SC

Motivation esprit d'équipe

Gestion de projets

Gestion de production

SCM

Entreposage

Management

Management de la Qualité