Margaux MALLET

Diplômée d'un Master 2 Edition, multimédia et techniques rédactionnelles en 2015, j'ai effectué des stages dans des structures variées du monde du livre : en maisons d'édition indépendantes (en France et en Ecosse ; mémoires étudiants, littérature jeunesse, poésie, fiction, beaux-livres...), en CRDP, en maison d'édition scolaire, mais également en librairie.

Depuis octobre 2019, j'occupe le poste d'assistante éditoriale pour les éditions Utopique, spécialisées dans la publication d'albums jeunesse, et qui ont déjà reçu plusieurs prix pour leurs ouvrages.

Je suis impliquée auprès d'Utopique depuis 2012, d'abord en tant que bénévole au sein du comité de lecture ; à partir de 2017 j'ai renforcé mon implication auprès de cette maison d'édition en prenant en charge la direction d'une nouvelle collection de romans pour jeunes lecteurs, pour laquelle j'ai commencé à travailler en étroite collaboration avec les éditeurs, les auteurs et les illustrateurs.



Mes compétences :

Rédaction de contenus

Adobe Premiere Pro

Adobe Photoshop

Traduction anglais français

Microsoft Excel

Recherche documentaire

Adobe InDesign

Microsoft Word

Adobe Illustrator

Wordpress

Relecture / corrections

Code typographique

Esprit d'équipe

Traduction espagnol français

Maquettage

Relationnel