Margaux PEREZ

Future diplômée de la Haute Ecole de Joaillerie en Bachelor Design Bijoux et Joaillerie et détentrice d'un CAP en Bijouterie Joaillerie.

Plusieurs expériences de stage aussi bien en Atelier chez Abysse et Flav Paris, qu'en création chez Garnazelle et Valérie Danenberg. En ce qui concerne cette dernière expérience j'ai également appris à pratiquer le contrôle qualité sur les bijoux et la gestion de délais et de commandes auprès des fournisseurs de l'entreprise.

Extrêmement motivée et passionnée, je suis prête à m'investir pleinement dans chaque projet qu'il m'est incombé de mener à bien.