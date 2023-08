Margaux ROCHER

Je suis actuellement en deuxième année du Programme Grande École à l’ICN Business School. Je poursuis dès septembre 2016 un double diplôme CCA (comptabilité, contrôle, audit) à l’IAE de Nancy afin de passer le DSCG et de devenir expert comptable.



Afin d'avoir des expériences professionnels dans le domaine, je suis à la recherche d’un stage de trois mois à compter de juin 2016 dans un cabinet expertise comptable ou d'audit.



Capable de m’adapter rapidement à un nouvel environnement, de nature organisée, dotée d’un esprit d’analyse et réactive, mobile, je suis déterminée à me former efficacement à vos méthodes de travail et je suis prête à m’investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Analyse financière

Contrôle des coûts

Prise de décision

Audit

Gouvernance d'entreprise

Consolidation

Contrôle de gestion

Comptabilité