Margot L'HOTE

Fraîchement diplômée Conseillère en Economie Sociale Familiale, je suis dynamique et motivée à trouver un emploi dans ce domaine. J'ai réalisé différents stages durant ma formation qui m'ont permis de développer mes connaissances avec un public varié (personne en situation de handicap, personnes défavorisées, personnes âgées, personnes avec un parcours de précarité dans le logement...). Je suis naturellement une personne à l'écoute, bienveillante et impliquée. J'aime le contact humain et mettre en place des projets répondant aux besoins d'un public en difficulté. J'ai des techniques d'animation grâce à mon diplôme du BAFA, qui est un atout pour mon avenir professionnel. J'ai la capacité de mener des entretiens et de travailler avec des partenaires ou réseaux de professionnels.