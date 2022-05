Actuellement Commerciale dans le domaine des assurances, je gère un portefeuille que je développe, en saturant les clients et en faisant de la prospection.

Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un poste de cadre, je souhaite évoluer et partager mon savoir faire et mon dynamisme à des collaborateurs.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

aime le contact

dynamique

Ecoute

J'aime le contact avec les autres

Je suis dynamique

Motivée

Organisée