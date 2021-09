Maria ANIKINA

Grâce à une solide expérience de près de 10 ans dans le domaine du contrôle de gestion dans des grandes et moyennes entreprises, j'ai pu évoluer vers un poste à responsabilités.



Je suis à laffut de nouveaux challenges et je souhaite que mes compétences puissent contribuer au développement de lentreprise.



Mes compétences :

SAP

Oracle

OFFICE 2007

Cube

CristalReports

CRM

Excel power pivot et power BI

Gestion projet

Informatique

Analyse financière

Contrôle de gestion

Médical

Adobe Photoshop

Microsoft SQL Server