Maria CARRION

Passionnée et curieuse, je progresse dans différents secteurs d'activité. Mon intérêt pour les autres ma conduit à faire évoluer mon activité professionnelle dans une nouvelle direction.



Jai démarré ma carrière dans la finance qui m'amène à des postes de management à partir de l'année 2000, dans des multinationales, et dans des secteurs et pays différents.



Après quinze ans de parcours en entreprise, jai décidé de consacrer la seconde partie de ma carrière à la formation et à l'accompagnement des personnes et des équipes.



Aujourd'hui J'accompagne Particuliers et Professionnels dans leur développement ou repositionnement professionnel et personnel et je suis Professeur Titulaire à l'Université de Limoges, en Economie, Gestion d'entreprise et Ressources Humaines,



PARCOURS



Coach Professionnel Ecole Française de Coaching MHD



Membre titulaire EMCC France (Association Européenne de Coaching



Mentoring et Supervision)



Membre Associée Fédération Française Pratiques Narratives



Professeur Titulaire en Economie, Gestion d'entreprise et Ressources Humaines à l'Université de Limoges après l'année 2018



Formatrice intra-entreprise Apres l'année 2008

Diplôme Professeur ELE (espagnol langue étrangère) Université Antonio de Nebrija / Instituto Cervantes (Madrid)



Maîtrise de direction des entreprises et management INIPR (International Institute of public Relations, management and business)



Licence de sciences économiques et gestion d'entreprise, Marketing et Relations Publiques ESERP (École de commerce)



Spécialiste en analyses économiques, financières et bilans Ecole de commerce EADA Barcelone