Maria LYSENS

Secrétaire de direction avec une bonne expérience à l'international et de longue durée, j'ai travaillé au Canada anglophone et je maîtrise l'anglais, comme le français, l'allemand et le néerlandais, ma langue natale.

Secrétaire juridique dans un cabinet d'avocats en France pendant 3 années, après avoir également travaillé dans un cabinet juridique à Bruxelles, j'ai acquis de bonnes compétences juridiques que j'ai étoffé avec une formation d'Assistante juridique en France.

Tout ce qui relève de l'organisation, de la rédaction, de la traduction rentre dans mes compétences professionnelles, étant traductrice assermentée.



Compétences en négoce acquises pendant mes années de travail à l'international comme déléguée commerciale et chef de produit.



Je cherche des personnes avec qui développer une activité commerciale d'herboriste, non comme activité principale mais par intérêt pour les plantes et ayant suivie une formation d'herboriste (aromathérapie avec Huiles Essentielles, Plantes médicinales, Toxicité et principes actifs, Biochimie ainsi que soins par les plantes et HE).



Mes compétences :

Vente

Secrétariat

Luxe

Communication

Cosmétique

Management

Marketing

Juridique