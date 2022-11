Maria TOSO

Ma formation scolaire et universitaire en langues et littératures étrangères (anglais, français, allemand, espagnol) et les expériences internationales (comme un séjour linguistique en Angleterre et un Erasmus Traineeship en Espagne) m'ont permis d'acquérir de bonnes compétences en plusieurs langues et un élan particulier vers des autres cultures soit à niveau pratique que théorique.

Mon expérience professionnelle en tant que réceptionniste en Italie et en Espagne ma permis de travailler avec ma passion pour les langues, appliqué aussi dans d'autres domaines comme limmobilier (stage près dune agence; acquisition de la licence pour exercer la profession dagente post réussite dun examen national italien) et le mobilier (expérience dans un showroom à Milan pour le Salone del Mobile).

Je suis motivée, précise et rigoureuse, avec un grand désir de découverte et de croissance, capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.