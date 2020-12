Maria VALENZUELA

Je suis diplômée en tant que "Responsable Opérationnel d'un Centre de Profit" à l’Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion (IFAG) de Lyon et forte de 8 ans d'expérience grâce à mes missions en entreprise. Je suis autonome, persévérante, dynamique et créative. Je sais m'adapter et j'ai le sens de l'organisation et de la rigueur. J'ai un désir très profond de réussir ma vie professionnelle et d'assurer des responsabilités dans le déploiement de la stratégie et des actions / outils dans le domaine du marketing et la communication.



Étant une personne tri-culturelle (Anglais - Espagnol - Français), mon projet professionnel reste au sein d'un groupe développant son activité en France et à l'international.



Spécialités : Trilingue, création de supports marketing (print et online), gestion du contenu des sites internet (CMS), études de marché et veille concurrentielle, gestion d'images, organisation d'événements, HTML (niveau intermédiaire), Photoshop (niveau intermédiaire), webmarketing, SEO, SEM, analyse de trafic des sites internet (Google Analytics, Omniture...).



Mes compétences :

TRILINGUE ANGLAIS ESPAGNOL

Créative

Dynamique

Responsable

Sites internet et mobile

Community management

Webmarketing