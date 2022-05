Apporter une réponse personnalisée, ponctuelle ou régulière.

Mon approche transversale alliée à une communication positive offrent une mise en oeuvre rapide et harmonieuse à la solution de votre problématique. Mon éthique est un gage d'une collaboration sereine.



J'apporte une valeur ajoutée avec une approche ludique et interactive acquise dans l'univers de l'événementiel..



J'étudie toute demande sur la France et accepte, ponctuellement, les déplacements à l'étranger.



Renseignements et rendez-vous sur simple demande.

Informations complémentaires :

www.maria-wellington.com



Mes compétences :

Communication d'entreprise

Développement durable

Marketing

Communication

Tourisme d'affaires

Gestion de projet

Tourisme durable

Développement commercial

Animation de formations

Formation professionnelle

Intelligence économique

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Joomla!

Blogging