Actuellement responsable d'unité au sein de la Plateforme de service départementale. Notre équipe est composé de 70 agents approximativement. Nous avons la charge la gestion des appels de différents publics. Les assurés et professionnels de santé de la Seine-Maritime et les employeurs Bretons et Normands.



Mes compétences :

Force de proposotion

Consciencieuse

Bienveillante