Mariana MIHAILOVIC

Développement Produit à l’International. Créative, pleines d’idées et de ressources, j’anticipe les besoins et nouveaux modes de consommation en surveillant et analysant les tendances du marché.



« Contribuer à améliorer et inventer le quotidien de demain, c’est l’enjeu de notre métier et c’est la passion qui anime nos équipes »



Mes compétences :

Informatique

Paint

Panel GFK

Business Objects

SAP

Microsoft Office 2010

Easy Dcp