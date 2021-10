Mariane REVEILHAC

Actuellement étudiante à la Montpellier Business School, mon objectif professionnel est de m'orienter dans le domaine des Ressources Humaines.

De nationalité franco-mexicaine, j'ai eu l'opportunité de vivre dans 3 continents différents (Europe, Asie et Amérique), ce qui m'a permis de développer un grand sens d'adaptabilité face aux diverses cultures que j'ai pu côtoyer.

Dans le cadre de mes expériences en tant quanimatrice en Centre de loisirs, où lécoute et la diplomatie sont essentielles, ainsi que les recrutements de candidats pour lassociation déloquence de MBS, mont permis davoir un premier aperçu sur limportance de la communication et des relations humaines.

Récemment, lors de mon stage chez Artelia, jai pu conforter mon choix dorientation dans les Ressources Humaines, notamment grâce aux différentes missions telles que la réalisation de fiches descriptives de poste, du sourcing et des entretiens de sélection de candidats.

Aujourd'hui je suis en alternance en tant que Chargée de Recrutement chez Artelia.