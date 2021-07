Marianne DELA RUE

Bonjour.



Je suis passionnée d'huiles essentielles et depuis peu j'ai mis au point des séances d'accompagnement à la personne, on pourrait comparer ça à du coaching avec la présence tout au long de la séance des huiles essentielles.

Celles-ci par leurs particularités peuvent faire remonter en nous des émotions jusqu'alors difficile à expliquer verbalement, elles sont un appui, des aides tout au long de l'accompagnement comme des amies qui vous tiendrais la main...

Par moment on peut se sentir submerger par notre quotidien, tiré dans tous les sens par des demandes de plus en plus pressentes mais comment rester à l'écoute de soi?

Ensemble je vous propose de faire une pause et de vous écouter vraiment, vos envies, vos aspirations, faisons un bilan de vos capacités de votre valeur réelle en tant qu'être humain, car nous sommes des personnes à part entières avec des désirs différents, des antécédents différents...

Prenons le temps d'être différent et de l'accepter pleinement afin d'effectuer notre mission de vie.....



Mes compétences :

Aromathérapie

Pédiatrie