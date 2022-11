Marianne MARIANNE DÉNIEL (DÉNIEL)

Forte de 16 ans d'expérience comme leader dans la gestion de projets de validation Telecom au sein de Nokia-Alcatel/Lucent, j'évolue dans un contexte international (Europe, Asie, US).

Ayant l'esprit d'initiative et le soucis de la qualité pour les clients, je sais faire preuve de pugnacité et de motivation pour garantir la réussite des projets.



En tant que responsable d'équipe d'ingénieurs de 25 à 35 personnes, je promeus l'esprit d'équipe et mets en avant les talents.



Garant de la qualité des livrables, je suis en charge de la mise en place de la stratégie de validation, de l'étude des besoins, de l'achat du matériel, de la planificiation, de l'innovation, du suivi du produit et des démos chez les clients. En étroite collaboration avec les responsables programmes et produits, j'accompagne le client dans le déploiement du produit.