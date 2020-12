Marianne SCHMITT

Sérieuse et méthodique, mais aussi capable de m'adapter aux nouvelles situations.

Lors de mes nombreuses années d'expériences (19 en tant d'aide comptable) la rigueur des saisies et la communication par le biais des relances étaient ma priorité. A la suite d'un licenciement économique, la curiosité d'apprendre m'a permis d'effectuer un perfectionnement des outils de bureautique (Word, Excel) ainsi qu'une formation "Gestionnaire de Paie" où j'ai par la suite effectué 2 stages afin de mettre en pratique mes connaissances.

J'offre mes compétences à toute entreprise humaine qui recherche une assistante administrative et comptable, dans un secteur de 20 km aux alentours de Compiègne (Oise). Un prochain entretien vous donnera plus de détails.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ciel Paye

Sage Accounting Software