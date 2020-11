Marianne WULLAERT

Mon poste actuel de Chargée de Communication, me permet pleinement d’exprimer mon naturel impliqué et spontané, tout en démontrant mon sens aigu de l’analyse et de l’organisation.



A l'écoute des besoins, toujours dans l’optique d’un échange gagnant-gagnant, j’ai le goût de la négociation et de la diplomatie sans jamais perdre de vue les objectifs et le résultat.



Force de proposition, j’aime faire converger les intérêts et participer à une ambiance de travail agréable et efficace.



Adaptable et intègre, j’aime mobiliser les forces et travailler en confiance avec les différents acteurs de mon secteur.



Mes domaines d’interventions relèvent de la gestion de projet, de la création, de l’organisation et de la veille budgétaire.



Mon principe professionnel : Savoir-faire & Savoir-être



Mes compétences :

Communication

Organisation

Gestion budgétaire

Immobilier

Adobe Photoshop

Communication événementielle

Supports de communication

Stratégie de communication

Stratégie digitale

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Action commerciale

Développement commercial

Négociation commerciale