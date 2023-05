Marie-Agnès HORST

Raison d'être : Réveiller l'énergie vitale qui sommeille en vous grâce à des méthodes douces et holistiques, afin que vous puissiez surmonter vos limites, vous détacher des conditionnements qui vous bloquent, laisser émerger vos réels potentiels et talents pour avancer pas à pas vers votre épanouissement personnel.



Disponible, proche, bienveillante, je vous écoute avec mon coeur et prends le temps nécessaire à vous accueillir tel que vous êtes, sans jugement pour que vous puissiez trouver vous-même les meilleures solutions adaptées à votre chemin de vie et votre rayonnement.



Mes compétences :

Thérapeute holistique, spécialiste en hypnose ericksonienne et spirituelle, Energéticienne, spécialiste en PNL, coupeur de feu, magnétiseur, guérisseur, passeur d'âme.