Marie-Alix FILHOL

Je dispose initialement d'une formation juridique que j'ai complétée tout d'abord par un Dess en finances des collectivités territoriales puis par une expérience de 7 années comme responsable administratif et financier de la Direction de la maîtrise d'ouvrage du musée du Louvre. Cette direction pilotait la réalisation des grands projets d'aménagement du musée.



Par la suite, j'ai développé mon expertise du secteur public (finances, marchés publics, audit) en travaillant chez Axes Management comme consultante-formatrice.



De 2012 à 2014, j'ai occupé le poste d'adjoint au chef du Département des affaires juridiques d'Universcience. Les problématiques dans ce domaine ont été nombreuses et diversifiées (marchés publics, ingénierie culturelle, valorisation du domaine public) et concernaient aussi bien le montage des grands projets de l'activité récurrente de l'établissement.





En 2016, j'ai réussi le concours interne réservé d'attaché d'administration. Depuis juillet 2016, je réalise mon année de titularisation au ministère de la Culture en tant que chargée de mission au sein du bureau du régime juridique de la presse de la direction générale des médias et des industries culturelles.