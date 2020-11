Marie-Ange BOUCHÈDE

Contact : 06.31.57.67.36



Je suis en mesure d'aider les personnes dans un travail personnel de psychothérapie ou de psychanalyse, ayant moi-même fait une analyse.

16 années d'expérience professionnelle comme psychologue clinicienne en institution.



Cette aide s'adresse :

1/ aux personnes adultes souffrant de :



Déprime.

Angoisse,

peurs, phobies.

somatisation après élimination des causes organiques

souffrance au travail

Burn out,

choc post traumatique...



Pas bien dans sa vie affective et/ou professionnelle...





2/ Aux enfants et adolescents :



Dont les parents doivent se fier au signal d'alerte qu'ils pensent percevoir(symptôme comme l'énurésie persistante, chez l'enfant..., prise de drogue, alcool...chez l'adolescent, isolement, échec scolaire...).





3/ Aux institutions (grandes, petites, associations, privées, publiques...).



Cette aide s'adresse aux personnels désireux d' Analyse de la Pratique :



L' Analyse de la Pratique est destinée à des professionnels en situation d'aide à la personne. Ces groupes d'analyse de la pratique professionnelle sont un lieu ressource où il est possible de parler de situations professionnelles difficiles et d'analyser quels sont les enjeux conscients et/ou inconscients de la relation d'aide mise en place, afin d'une part de se sentir le mieux possible dans son travail et d'autre part être le plus aidant possible dans le lien établi avec l'autre.



Ces groupes sont à visé préventive du point de vue de la souffrance au travail et curative du point de vue du travail mis en place par le professionnel, avec la personne aidée.



4/ Aux médecins souffrant d'isolement dans leur travail et désirant partager avec d'autres collègues. Dans ce cas il est possible de constituer un groupe de parole accompagné de l'aide de l'analyste, afin de mettre en forme et donc à distance, les enjeux du lien établi avec les patients.



5/ Aux médecins désireux d'un lieu ressource individuel, où pouvoir s'exprimer fasse aux nombreuses attentes des patients.



Mes compétences :

Analyse des pratiques

Psychanalyse

Psychothérapie

Conférences