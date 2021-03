Marie Ange JOYEUX

J'ai un projet d ouvrir un call center a madagascar a la capitale. Je suis deja en train de faire le necessaire pour legaliser ma boite. Mais il me manque le client qui a le projet. Si vous êtes interesséa travailler avec moi. Je suis ouverte a toute suggestion et proposition.

J ai debuté en tant que téléconseillère. Et maintenant je veux elargir mon horizon et me fixer un objectif plus audacieu. C est un vrai challenge pour moi.

N hesitez pas a me texter.



Bien a vous