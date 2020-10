Marie-Ange Vollard

Bonjour, je suis graphiste illustratrice et je travaille avec la France entière.

J'aide les marques éthiques et responsables à avoir une communication visuelle efficace et en accord avec leurs valeurs.



Spécialisée en identité visuelle, je décline votre communication sur les supports dont vous avez besoin.



SALONS

- kakémono

- plaquette

- présentoir

- autre



PRINT

- carte de visite

- packaging

- flyer

- affiche

- autre



WEB

- visuels pour vos réseaux sociaux

- visuels pour votre site web

- modèles graphiques Canva à réutiliser pour vos réseaux sociaux



https://www.marieange-vollard.com