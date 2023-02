Je suis une commerciale dynamique et motivée qui, avec plus de 20 ans d'expérience de la vente aux professionnels, souhaite contribuer au développement de votre entreprise et devenir l'interlocutrice privilégiée de vos clients.



Mes compétences :

Rigueur et organisation

qualités relationnelles et sens de l'écoute

Autonomie

Adaptabilité

Sens du contact

Réactivité

Ténacité