Marie ARNOULT

Graphiste freelance depuis 2009,

je suis spécialisée dans la maquette et lexécution des grands supports imprimés (PLV, habillage de stands, trucks, etc).

Je réalise bien sûr aussi : flyer, plv de comptoir, brochure, plaquette, sticker, mobile, etc.

Dans le cadre de projet à 360°, je peux aussi être amenée à créer de mini-sites jeu, e-mailings, bannières web (hors développement)

Et parce que les réseaux sociaux tiennent aujourdhui une place importante, je peux aussi travailler sur des covers Facebook, Twitter et autres visuels pour publications.



Je souhaite développer mon activité d'illustratrice dans les mois à venir.