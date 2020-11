Marie-Astrid CAUSSE

Écoutante qui met en lumière les talents et les sources démerveillement en suscitant la confiance.

Je suis poussée par lenvie de révéler la singularité et la richesse des personnes que jaccompagne car je suis convaincue que la connaissance de soi et un regard ajusté sur soi permet de déployer ses talents et sa personnalité pour sépanouir et prendre sa place dans la vie.



Mes compétences :

Accompagnement social

Community management

Développement commercial

Recrutement

Gestion de projet

Accompagnement à l'emploi

Insertion socioprofessionnelle

Écoute et Conseil

Animation de groupes

Accompagnement individuel

Orientation et reconversion professionnelle