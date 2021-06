Marie-Astrid FOUILLAND

Après avoir suivi un cursus artistique aux Beaux Arts de Saint Etienne, j'ai passé plusieurs années au contact des particuliers pour les conseiller dans leurs aménagements intérieurs et dans leurs choix de couleurs. Je mets mes compétences aujourd'hui au service des professionnels du bâtiment et leur permets de gagner un temps précieux dans l'accomplissement de leurs clients au sein de l'entreprise lyonnaise Peintures Valbert, fabricant distributeur de peintures et revêtements de sol.