Marie-Benedicte GUIRAUD

Coach professionnel reconnu Rncp.

J'accompagne les personnes atypiques et LGBT en quête de sens et d'authenticité.



La vie est ce que notre caractère veut qu'elle soit. Nous la façonnons, comme un escargot sa coquille. Jules Renard



Nous sommes qui nous sommes dans tous les contextes de notre vie, comme un escargot emmène sa maison, on trimballe notre personnalité, nos humeurs, nos peurs, nos valeurs, nos qualités...

On peut se sentir différent alors quon est tout simplement UNIQUE ! Il n'y a pas un choix pour tous mais une vie singulière pour chacun. Dans lexploration de soi, de nos trésors parfois cachés sous cette coquille, on découvre son chemin et en découle les décisions qui permettent d'être en accord avec qui l'on est...



C'est pourquoi j'ai décidé de vous accompagner à la fois sur les aspects professionnels et personnels de votre vie.



J'accompagne les femmes à découvrir, accepter, assumer leur(s) différence(s) et à faire de leur singularité, leur force !



Par le biais du coaching et de lIkigaï, retrouvez votre raison dêtre et léquilibre dans votre vie, noubliez pas nous sommes des êtres uniques !



De tous ces sujets d'accompagnements, les "Oser s'assumer", les "Oser dire Non", les "Oser être" et "s'accomplir", il y a cette quête d'authenticité et de complétude.

Comment dans le respect de moi-même, je prends conscience de qui je suis et de ce que jen fais? Comment j'interagis avec le monde ?!



Il ne reste qu'à vous d'Oser faire le voyage !



