Jeune diplômée d'une licence en langues étrangères appliquées anglais et japonais, je suis actuellement en reconversion vers les métiers du numérique, notamment la rédaction Web.

J'ai cumulé quelques expériences dans les domaines de la restauration et de l'hôtellerie, et j'ai pu également parfaire ma pratique de l'anglais lors d'un stage de trois mois en Irlande.