Marie BONNAFIL (BONNAFIL MARIE)

Je suis manageuse du développement Commercial, et Patrimonial depuis 15 ans pour différents Groupes nationaux. J'ai fondé toute ma carrière sur mes expériences en grande distribution et en immobilier en tant que responsable de site commerciaux et administration de biens.



J'ai travaillé pour Auchan, Leroy merlin, Hygena, square habitat Foncia en tant que responsable de service Asset manager.



Depuis le covid j'avais beaucoup de mal à retrouver un emploi. alors En 2021 j'ai décidé de passer à un niveau supérieur de management et de pousser mes connaissances en stratégie financière d'entreprise avec la formation de cycle supérieur de Management de l'EDHEC.

Aujourd'hui, en tant que Top manager et Top couteau suisse je suis à votre disposition pour développer votre BUSINESS.