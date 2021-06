Marie Carmen SANCHEZ D.

Diplômée de Sciences Po Paris en Affaires européennes et de l’Ecole de Droit de la Sorbonne en Droit du numérique, j’ai commencé mon parcours en tant que chargée d’affaires publiques dans l’industrie automobile. Au-delà des connaissances factuelles que j’y ai acquises, j’y ai appris à élargir mon esprit critique et à adapter mon discours aux différents types de publics.



Par la suite, juriste au sein de l’administration puis dans la publicité, j’ai amélioré ma rigueur et mon pragmatisme.



Aujourd’hui consultante en organisation, management et système d’information, je sais m’adapter aux besoins de mes clients et mettre à leur service mes capacités d’analyse et de synthèse, ainsi que mon esprit critique.



Passionnée de santé, et après une première expérience dans ce domaine, je veux maintenant poursuivre sur ce chemin et continuer à contribuer à améliorer la vie des patients, des professionnels de santé, ainsi que la santé publique.



Mes compétences :

Conseil en management

Système d'information

Santé publique

Conseil en organisation

HTML

Cascading Style Sheets