Marie-Catherine BERETTI

Issue d'une double culture (digital/acquisition clients - diplômée de l'INSEEC Paris, et rédaction/éditorial- diplômée de l'EJCAM), j'augmente votre visibilité et développe votre notoriété dans les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux.



- La matière première pour décupler votre visibilité ? Sur la forme, du contenu optimisé et adapté à vos publics-cibles ; sur le fond, vos atouts, vos facteurs différenciants.

- Les supports ? Blog, contenus spécifiques aux réseaux sociaux, livre blanc...

- Les résultats Année + 1 ? 2 fois plus de trafic organique, 10 fois plus d'abonnés sur les réseaux sociaux, amélioration significative des KPI (CTR, taux de conversion, taux d'engagement..), meilleure visibilité sur vos mots clés et notamment sur la long tail (SEO). Année + 3 : votre trafic naturel a été multiplié par 5.



-Pour qui ? Entrepreneurs ambitieux, TPE, PME...

-Dans quels secteurs ? B2B, B2C, B2A...

-Pour quels avantages ? Une image de qualité auprès de vos prospects et clients, des institutionnels, des partenaires.



- Pourquoi le marketing de contenu ?

« Le content marketing est le seul marketing qui nous reste. » (Seth Godin)

Le marketing de contenu est la méthode qui s'impose désormais face aux campagnes traditionnelles (taux de clic et taux de transformation en baisse, Adblocks...).



- Quel rapport entre le marketing de contenu et le journalisme ?

1. Un/e diplômé/e en journalisme sait identifier des sources d'information fiables et connaît les sujets "chauds" de l'actualité ;

2. Un/e diplômé/e en journalisme sait trouver des angles originaux et donc produire des contenus originaux.

3. Un/e diplômé/e en journalisme sait ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire dans un article ou dans le cadre d'une stratégie de newsjacking (loi 1881, diffamation, dénigrement).



- Mes centres d'intérêt d'intérêt ?

L'entrepreneuriat, la transformation numérique, le traitement et la consommation de l'information à l'ère numérique, l'évolution du monde du travail, l'im