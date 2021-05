Marie-Christine BADE-HERMOSO (CHRISTINE)

PARCOURS PROFESSIONNEL





DRH généraliste, et spécialisée en gestion de l’emploi et relations sociales, j’ai construit un parcours professionnel dans l’Industrie et les Services, avec comme axe le Dialogue social et la GPEC.



Au travers de grands Projets, j’ai élargi mes compétences à la gestion complète des Ressources Humaines et au management.



J’ai accompagné l’évolution d’entreprises Publiques et Privées (privatisations, implantation en France par fusions- acquisitions, créations de Fonctions), et aussi mené des actions de conduite du changement dans le Conseil.



Ma trajectoire s’articule autour de trois thèmes principaux :



• Initiation générale à Air France, participant au Projet d’Entreprise, animant la mobilité inter sites et assistant les Directions en gestion sociale ;



• Activités indépendantes de Conseil (Organisation – Audits – Collaboration avec des Avocats), en France et dans les DOM/TOM, pour des Groupes de Service (HERTZ, LESIEUR, SSII, GEANT VERT …) ;



• Direction des Ressources humaines, créant ma Fonction dans l’Industrie (Smurfit) et les Services, précisément dans la Formation Professionnelle et la Recherche (EPITA Ionis Group : Recherche et Enseignement Supérieur Informatique).

C’est cette fonction que j’exerce le plus récemment, notamment à la Direction Exécutive Régionale Ouest de La Poste (8000 personnes), étant également en responsabilité d’impulser l’Alternance pour lancer La Banque Postale.



Ce parcours s’appuie sur une formation académique Universitaire (Droit Public Européen en 1984, Master en Droit social), et Grande École (Diplôme de Sciences Po Paris).

Je parle anglais et espagnol.



Très cordialement







Marie-Christine BADE – HERMOSO

mcb75@free.fr

06 63 45 32 77



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Rédaction

Formation

Droit du travail

Droit

DRH

GPEC