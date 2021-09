Diplômée en génie de l'environnement, Marie-Christine Guilhou travaille comme

chargée de projet en environnement au Québec depuis avril 2010. Elle a acquis une

très solide expérience en évaluation environnementale de site (ÉES) Phase I et II et

réhabilitation de site en cumulant plus d’une centaine de mandats à travers le Québec.

Elle possède également une très bonne expertise de terrain par le biais de nombreux

projets de caractérisation et de réhabilitation environnementale ainsi que des suivis

environnementaux.

Elle est certifiée Évaluateur environnemental de site agréé (EESA®) de l’Association

québécoise de vérification environnementale (AQVE) depuis 2017 et bientôt membre de l'Ordre des géologues du Québec.



Mes compétences :

Environnement

Géotechnique

Hydrogéologie

Géologie

AutoCAD

Agronomie

Risques naturels

Ingénierie

Gestion de projet