Marie- Christine MICLOTTE

Très ancienne sur Viadéo, je viens de m'apercevoir que j'ai disparu sauf mon nom et mon prénom. J'avais plus de 500 contacts !!! tout a disparu aussi. Je cherche a entrer en contact avec de nouvelles personnes. J'habite à Paris et j'ai passé toute ma carrière professionnelle à l'exportation . J'ai notamment travaillé à Bruxelles à la Commission européenne en tant que chef de projet d'un crédit de 1.250 millions d'€..accordé aux républiques de la CEI (ex-URSS) après l'éclatement de l'Union. J'ai continué à travailler sur cette zone jusqu'à la maladie de mon mari .