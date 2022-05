Marie Christine OLIVON

Madame, Monsieur, Bonjour

Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature au poste d'employée administrative et d'accueil.



En effet, je suis vivement intéressé(e) par votre annonce qui décrit un profil me correspondant parfaitement.Travailleur(euse), rigoureux(euse) et disponible, c’est avec un grand optimisme que je postule pour intégrer votre entreprise. Possédant une motivation sans faille,je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez.



Sociable et à l’écoute, je sais m’adapter à une situation en place et pourrais ainsi m’intégrer sans le moindre problème à votre équipe.



Mon manque d’expérience professionnelle n’entame en rien ma volonté à occuper ce poste et me pousse, au contraire, à faire mes preuves. Le challenge proposé est à la hauteur de mes espérances.



Ce premier emploi va marquer le début de ma nouvelle vie active, dont la réussite est entre mes mains.



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, ou pour vous rencontrer lors d’un entretien.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations

Olivon Marie-christine



Mes compétences :

Graver des documents un CD-ROM

Enregistrer les dossiers dans Gestion Electronique

Traitement des courriers entrant et sortant

Appels entrant et sortant/ transfert d'appel

Envoyer un mail groupé

Classement des dossiers suspendus

Scanner le dossier sur une clé USB

Imprimer/Scanner les documents

Affranchir les courriers

Créer un nouveau dossier

Suivre l'état des stocks, identifier les besoins e

Archivages de dossiers

Procéder à l'indexation, au classement et à l'arch

Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchi

Réaliser des opérations de saisie de courrier, de

Réceptionner les appels téléphoniques et les orien

Accueillir les personnes et identifier leur demand