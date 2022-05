Marie-Christine PALOMBIT

Formations:

dans une prépa d'arts plastique:Atelier Clouet.

Puis,Ecole Camondo et diplomée, Architecte d'Intérieur et design de Produits en 1981.

Enseignante à l'Ecole Camondo depuis 1983 et à l'Ecole du Paysage de Blois depuis 1997 en Arts Plastiques.

A exercé pendant 10ans le métier d'Archi.interieure et revient à la source par le dessin en exposant depuis 1991.

Elle travaille sur sa relation au corps.

"Le corps reste l'élément détenteur de notre inconscient".

Elle a animé différents ateliers de recherches dans le domaine plastique et développement personnel pendant 6 ans.



Mes compétences :

Architecture

Art

Arts

Cinéma

Danse

Dessin

Expositions

Philosophie

Photographie

Psychanalyse

Relaxation

Théâtre

ventes