Marie Christine PERRIER

PMC Administratif est une entreprise spécialisée dans la gestion administrative et commerciale pour les TPE, artisans, commerçants, associations et particuliers.



Je propose un service de secrétariat indépendant sur mesure en fonction de besoins spécifiques de chaque client.



Les services proposés vont de la gestion de mails, gestion de l'agenda, la rédaction de courriers et de documents divers, la gestion des dossiers administratifs, la réalisation de devis et de factures, la relance des impayés, la saisie de commandes et bien dautres encore.



En faisant appel à moi, vous avez la garantie de bénéficier :

*D'une expertise professionnelle affirmée en gestion administrative

*Dun large choix de domaines de compétences dont vous avez besoin

*Dune aide pour développer votre activité avec flexibilité

*De l'optimisation de votre efficacité en déléguant des tâches non maîtrisées

*Dun gain de temps pour mieux vous concentrer sur les actions qui apportent le plus de valeurs



Les missions peuvent être régulières ou ponctuelles, et le télétravail est possible.



Mes services garantissent une gestion rapide et efficace des tâches administratives et sont sans engagement !



Une seule interlocutrice