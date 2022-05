Marie-Christine PERRODIN

Pendant plus de 15 ans, sculpteur décorateur, maquettiste et accessoiriste dans le décor de cinéma (longs métrages), de publicité (Evian,Dior,Orange) et de théâtre (Chaillot,St Maur).



En parallèle, scénario et réalisation de plusieurs courts métrages d'animation (dont « Le porte plume » qui a remporté de nombreux prix dont le César 90 du meilleur film d’animation et le Prix Jean Vigo).



Travaux en réalisateur free lance (Ex Machina/ Musée du Louvre/ Conseil Général du Val de Marne)et pilote pour un projet de série animée pour la TV.



Encadrement de nombreux stages de réalisation et de formation cinéma

(en milieu carcéral, dans le cadre de festivals ou de structures culturelles)

Conception et organisation d'une exposition itinérante (en partenariat avec l'Acrif)sur un de mes films "Chasse Gardée".



Depuis 2007, collaboration active avec "Des films dans mon potager" et son collectif ( voir présentation jointe)



Mes compétences :

Animation

Cinéma

Création

Décoration

Réalisation

Scénario