J'étais secrétaire médicale pendant plus de 20 ans. le médecin étant partie à la retraite, je me suis convertie dans le massage bien-être. j'ai fait plusieurs formations de massage Thaï avant d'ouvrir mon cabinet. Aujourd'hui, je travaille à mon compte et seule. Je travaille avec des huiles essentielles bio en aromathérapie. J'utilise des huiles végétales Bio comme l'huile d'amande douce, huile de coco ou encore huile de Monoï.