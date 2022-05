Spécialisée dans l’accompagnement d’un public fragilisé par des ruptures de liens, Marie- Christine PRIOLLAUD a développé, depuis 16 années, une expertise dans le Conseil en développement de ressources personnelles auprès de personnes, en perte de repères et démunies dans l’organisation de leur quotidien, à la suite d’une épreuve (maladie, deuil, séparation parentale, période de chômage subie..).

Titulaire du Diplôme Universitaire de deuil et travail de deuil, Marie-Christine PRIOLLAUD intervient auprès de tout professionnel, déstabilisé par un public confronté aux épreuves de la vie et aux ruptures de parcours, ne trouvant pas de solutions satisfaisantes dans les dispositifs existants ; elle anime des actions de formations spécialisées dans l’accompagnement du deuil.

L’action d’expertise, menée par Marie-Christine PRIOLLAUD, s’appuie sur une stratégie de « coping », visant à accompagner l’individu dans la recherche de réponses lui permettant d’apprivoiser ses émotions, de réduire son stress et à développer ses propres ressources pour y faire face. Elle s’attache à positionner l’émotion comme la forme principale de changement.

Marie-Christine PRIOLLAUD conjugue une démarche humaniste, fondée sur une vision positive de l’être humain avec une méthodologie d’accompagnement basée sur une approche systémique, positionnant l’individu, en perpétuelle interaction avec son environnement (familial, professionnel, social).

Marie-Christine PRIOLLAUD intervient en structure et dans un centre d’affaires, à proximité de la gare du Mans ; elle se déplace en priorité dans la région des Pays de la Loire et dans toute la France, après une étude de faisabilité.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Coaching professionnel

Animation de formations

Formation professionnelle continue

Soutien deuil